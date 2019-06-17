Diyarbakırlı çiftçilere, anız yangınıyla ilgili uyarı bildirisi

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, anız yangınlarının önüne geçilmesi için bildiri hazırlayarak yayınladı.

Bildiride tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısı ile çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilir olması için hububat tarımında hasadı takiben anız yakılmasının önlenmesi için alınacak tedbirlerle ilgili çiftçilerin eğitilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Diyarbakır'ın yaklaşık 7 milyon dekar tarım alanı ile ülkede önemli bir yere sahip olduğuna altı çizilen edilen bildiride, bu alanın yaklaşık 5 milyon dekarlık kısmında da hububat tarımı yapıldığı hatırlatıldı.

"Anız yangınları toprakların zamanla çölleşmesine neden olmaktadır"

Bildiride, hububat hasadından sonra tarlada kalan bitki artıklarına anız denildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi;

"Anız organik yapıya sahip olup, mutlak surette toprağa karıştırılmalıdır. Ancak ilimizde hasat sonrasından sonbahar aylarına kadar olan süreçte anız yangınları görülmektedir. Anız yangınları toprak verimliliğini düşürmekte, toprakların zamanla çölleşmesine neden olmaktadır. Anız yangınları insanların ve hayvanların yaşam kalitelerini düşürmekte, zarar vermektedir. Evlerimizin içine kadar kül, duman girmekte; toprağımız, hayvanlarımız, tüm doğa anız yangınlarından zarar görmektedir. Anız yakılmasının engellenmesi ile ilgili çalışmalar her yıl eğitim ve yayım programına alınmakta, çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir. İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ve valilik tebliği ile anız yakılan alanların tespiti ve tutulan tutanakların cezai işlem için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmesi görevi İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Tarım Orman İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir. Valilik tebliği ile anız yakılması yasaklanacak olup, yakanlar hakkında dekar başına 60,11 lira idari para cezası uygulanacaktır. Anız yakılan alan meskun mahal, orman ya da sulak alanlara bitişik ise bu ceza 5 kat artmaktadır. Anız yangın ihbarı için de 110 itfaiye, 177 orman, 155 polis, 156 jandarma aranacaktır"