Diyarbakırlı çiftçilere kırmızı mercimek tohumu desteği

Vali Ali İhsan Su: “Bakanlık, Büyükşehir Belediyesi ve çiftçilerin de desteğiyle yaklaşık 9 milyon 666 bin lira bütçe ile bin 200 üreticiye 537 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtacağız” dedi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakırlı çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Kültür Merkezi önünde düzenlenen törenle, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve İl Tarım Müdürlüğü işbirliği ile bin 200 üreticiye 537 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtımı başladı.

"Mercimek ekimi yaygınlaştırılacak"

Vali Su, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada Diyarbakır'ın her sektörde çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Kentin, tarım ve hayvancılık sektöründe ülkenin ilk sıralarında yer aldığını belirten Vali Su, Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Vali Su, “Kırmızı mercimek, insan sağlığı açısından çok verimli, samanı hayvanlarımız için önemli, köklerindeki oluşan bakterilerle toprağın azot ile buluşmasını sağlaması sebebiyle toprak için çok faydalı. Yani bir ürünü ekiyoruz hem bize hem hayvanlarımıza hem de ekimini yaptığımız toprağa doğrudan faydalı oluyor. O yüzden biz de bunun ekiminin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

2021'de 536 bin, 2022'de de 729 bin 300 dekar alanda mercimek ekimi yapıldığını aktaran Vali Su, kırmızı mercimek üretimini geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurguladı. Vali Su, şunları dile getirdi:

“17 ilçede Bakanlık, Büyükşehir Belediyesi ve çiftçilerin de desteğiyle yaklaşık 9 milyon 666 bin lira bütçe ile bin 200 üreticiye 537 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtacağız. Her alanda olduğu gibi devletimizin ve hükümetimizin destekleri tarım ve hayvancılık sektöründe de çiftçilerimize devam ediyor” diye konuştu.

Konuşmanın ardından çiftçilere sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtan Vali Su, çiftçilerle hatıra fotoğrafı çekti. Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Sur Kaymakamı Asım Solak, Eğil Kaymakamı İdris Arslan, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kamu kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.