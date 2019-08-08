Diyarbakırlı çocuklar hayatta emniyet almayı öğrendi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Hayatta Emniyet Almayı Öğreniyoruz Projesi, Amazonlar Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Gül Soydan koordinatörlüğünde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü desteği ile gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Amazonlar Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü tarafından başlatılan Hayatta Emniyet Almayı Öğreniyoruz Projesi, valilikler, Gençlik ve Spor, İlçe Milli Eğitim ve İl Sağlık müdürlükleri, özel okullar ve belediyelerin işbirliğinde sürmeye devam ediyor.

Çocukların doğada rehabilitesi ve internet oyun bağımlılığına sürüklenmemesi veya bağımlı hale geldiyse rehabilitesi amacı ile başlatılan projenin ilk eğitim kampı Kars Sarıkamış'ta yapılmıştı. 81 ilde devam eden proje 2-7 Ağustos 2019 tarihleri arasında Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi botanik parkında gerçekleşti.

Amazonlar Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Gül Soydan, projenin uygulanmasının gerekçelerini ve sonuçları hakkında bilgi verdi. Soydan, "2-7 Ağustos 2019 tarihleri arasında, kamp alanında 11-17 yaş arası öğrenciler katılımcı olmuştur. Ergani Kaymakamlığı Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gençler, amazonlar sporcu lisansları ile projeye katılım sağlamıştır. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından öğretmenlere sertifikalı ilk yardım eğitimi ve 18 yaş altı sporculara ilk yardım farkındalık eğitimi katılımcı belgesi verilmiştir. Gündüzleri MEKSA Vakfı işbirliği ile doğadan keçe ve seramikten eserler üretimi gerçekleşmiştir. Dağcılık temel eğitimi güvenli bölgede çadır kurma, emniyet alma, dağcılık ip düğümlerini öğrenme, doğada güvenli şekilde yürüme ve spor faaliyetleri yapılmıştır. Akşamları terapilerde mutluluk dersi, depresyon testi, öz güven, girişimcilik terapisi, arbane ile müzik terapi, tiyatro oyunları ile çocukların kendilerini ifade etmeleri sağlanmıştır. Bazı şeyleri erken yaşta görmek, öğrenmek bir çocuğun elde edebileceği en büyük hazinelerden biridir. Çünkü ağaç yaşken eğilir. Ne yazık ki çocuklar şimdilik bu durumdan bir haber, telefon, bilgisayar ve tabletlerine gömülü bir şekilde yaşıyorlar. Her evde bilgisayar, tablet, oyun internet bağımlısı gençler var. Evet, evde çocuklarınızla hep berabersiniz ama ne kadar kaliteli zaman geçirdiğiniz tartışılır. Belki de çocuklarınıza vakit ayıramıyorsunuz. Çoğu ebeveyn, çocukları tarafından reddediliyor ve çocuk ile ebeveyn arasında aşılmaz bir duvar örülüyor. Çocuk hep ebeveynin gözünde çocuk, anne baba ise koruyucu melekler ve sürekli takipteyiz. Buda çocuklarınız ile aranızdaki ilişkinin bozulmasına sebep oluyor. Kamplarda onlar siz olmadan, sizin gibi düşünmeyi, hayata sizin pencerenizden bakmayı öğreniyorlar" dedi.