Diyarbakırlı çocuklar hipodromda keyifli anlar geçirdi

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 450 Evler Kreş ve Gündüz Bakım Evindeki öğrencilere sürpriz yaparak onları Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Diyarbakır Hipodromuna götürdü. Hayatlarında ilk kez hipodromu gören ve ata yaklaşan minikler heyecanı ve sevinci birlikte yaşadı. Doğayla buluşup atlarla keyifli vakit geçiren minikler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuklar, hipodromda Zerzevan Kalesi fotoğraf sergisini de ziyaret etti.