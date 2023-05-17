Diyarbakırlı çocuklar, Türk tarihinin önemli isimlerini bu projeyle öğrenecek

Merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde hayata geçirilen ve 100 Türk büyüğünün öğrencilere anlatıldığı ‘Tarih Yazan Çocuklar' projesi Ali Kuşçu İlkokulu'nda uygulanmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinin, Bağlar Kaymakamlığı ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen proje, Ali Kuşçu İlkokulu öğrencileri tarafından faaliyete girdi. Türk tarihine imza atmış şahsiyetlerin öğrencilere anlatılacağı proje çerçevesinde ilçede toplam 8 okulda uygulama yapılacak.

İki hafta içerisinde 8 okulda düzenlenen projenin tamamlanacağını belirten ‘Tarihi Yazan Çocuklar' Platformu Başkanı Ahmet Ortadeveci, Diyarbakır'a özel olarak 12 özel ismin proje çerçevesinde hem kitaplaştırılması hem animasyonlarla faaliyet yürüteceklerini dile getirdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine projenin ilk gününde veli ve öğrencilerle katılımın yoğun olduğunu ifade eden Ortadeveci, “Platformumuzun amacı çocuklarımızın gündemlerinde ‘Tarih Yazan Çocuklar' projesindeki önemli şahsiyetlerin Oğuz Kaan'dan başlayarak Aziz Sancar'a kadar onlara rol model olmalarıdır. Bir diğer amacımız da geleceğimizi bu örnek insanlarla yeniden inşa etmek çerçevesinde çocuklarımızın kahramanlarını okumalarını, akıllı tahtalardan izlemelerini bunlarla alakalı resim, mektup, bilgi yarışmalarının yapılmasıdır. Diyarbakır'a özel olarak da yerel değerlerden 12 özel ismin bu proje çerçevesinde hem kitaplaştırılması hem animasyonların hazırlanması gibi birçok faaliyetin yürüyeceği şenliklerin ilk gününü yaşıyoruz” dedi.

Faaliyete geçirilen projenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Ali Kuşçu İlkokulu'nda Sınıf Öğretmeni Mehmet Ali Budunoğlu, “Bu çalışma bize verildiği vakit çok mutlu olduk. Bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmaları çocuklarımıza uyarlamak, onların da bu bilince sahip olmalarını sağlamak bizim için mutluluk kaynağıdır. Çocuklarımız çok heveslidir. Onlar da katılımlarını başarılı bir şekilde sağladılar. Hepsi canla başla güzel çalışmalar sergiledi. Umarım geleceğimize geçmişteki çalışmaları aktarabilmişizdir. Çocuklarımızın geçmişi unutmadan ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini sağladık” diye konuştu.

Sahnede kendini Ali Kuşçu adıyla tanıtan Hasan Jiyan Özsubaşı, Kuşçu'nun hayatını şöyle özetledi:

“Burada olmak benim için çok güzel bir duygu. Arkadaşlarıma kendimi Ali Kuşçu olarak tanıttım. Asıl adım Alaeddin Ali'dir. 1469 yılında Semerkant'ta doğdum. Ulubey tarafından ilmimi yükseltmek amacıyla Çin'e gönderildim. Çin o dönemlerde bilim tarafından en gelişmiş ülkeydi. Orada öğrendiklerimle Semerkant'a döndüğümde dünyanın yüzölçümünü ve meridyenleri hesapladım.”