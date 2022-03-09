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Diyarbakırlı genç futbolcu, Trabzonspor'a transfer oldu

U15 Milli Takımı’na seçilen ve Türkiye’nin Kuzey Makedonya ile yapacağı özel karşılaşmanın kadrosuna çağrılarak büyük beğeni toplayan Diyarbakırlı futbolcu Arda Öztürk (14), Trabzonspor’a transfer oldu.

U15 Milli Takımı'na seçilen ve Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile yapacağı özel karşılaşmanın kadrosuna çağrılarak büyük beğeni toplayan Diyarbakırlı futbolcu Arda Öztürk (14), Trabzonspor'a transfer oldu.


Diyarbakır'dan Trabzonspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Arda Öztürk, hedefinin bordo-mavili forma altında başarılı olmak olduğunu söyledi. Öztürk, "Bana destek olan ve Trabzonspor'a gitmemi sağlayan antrenörüm Ahmet Tanış'a, idarecilerimiz Mehmet Derviş Yıldız'a ve tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah yeni kulübümde tüm Diyarbakırlıların göğsünü kabartır ve Trabzonspor'a faydalı olurum" dedi.

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