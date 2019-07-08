Diyarbakırlı genç kız, üniversiteye gidebilmek için çay ocağı işletmeye başladı

Kentin en işlek bölgesinde çay ocağı açıp işletmeye başlayan Denizhan, buradan kazanacağı para ile dershaneye yazılıp, üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmeye çalışacak.

Diyarbakırlı Ronahi Denizhan'ın babası henüz küçük yaşta cezaevine girdi. Evin geçimini sağlamak zorunda kalan Denizhan, ailesine bakabilmek için hem garsonluk yaptı hem de okulunu okumaya devam etti. Lise bittikten sonra üniversite hayali kuran Denizhan, maddi imkansızlıklar nedeni ile dershaneye kaydını yaptıramadı. Üniversite hayalini hep kuran Denizhan, önemli bir karara imza atarak sadece erkeklerin tekelinde olan çay ocağı işletmeye karar verdi. Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde çay ocağı işletmeye başlayan Denizhan, buradan kazandığı parayla dershaneye yazılıp üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmeye çalışacak.

Kentin tek kadın çay evi işletmecisi

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde yaklaşık iki ay önce açmış olduğu çay evini işleten Denizhan, yaşadığı zorlu süreci İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Tek hayalinin üniversite okumak olduğunu kaydeden Denizhan, “Ben 12 yaşından beri çalışıyorum. Birçok sektörde çalıştım. Bunların içinde, kafe, lokanta ve dershane gibi yerler de vardı. Zor günler geçirdim, çalıştığım dönemde babam cezaevinde olduğu için ben hem çalışıyordum hem okula gidiyordum hem de evde anneme yardım edip kardeşlerime bakıyordum. Hem aileme destek olmak hem de dershaneye gidip iyi bir üniversite kazanıp okulumu okumak ve hayallerimi gerçekleştirmek için böyle bir karar aldım" dedi.

“Çay ocağı işletme fikrine arkadaşlarım olumlu bakamadı”

Çay ocağı işletme fikrine arkadaşlarının olumlu bakamadığını belirten Denizhan, şöyle devam etti:

“Bana arkadaşlarım sen küçüksün nasıl yapacaksın, bak biz dershaneye gidiyoruz, gezip tozuyoruz dediler. Üzüldüm ama beni bunlar yıkmadı. En azından buradan kazandığım parayla dershaneye gidip daha üst seviyelere iyi bir üniversiteye gidip iyi bir meslek sahibi olmak istiyorum. Benim yaşımda gerçekten kimse yok bu işi yapan, ben tek olduğumu diyebilirim. Çay ocağından kazandığım parayla hem evimizi geçindiriyorum hem de hayalimi gerçekleştirmeye çalışıyorum” diye konuştu.