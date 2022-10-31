Diyarbakırlı girişimci, bir avuç Kızılderili tohumuyla rengarenk mısırlar üretti

Diyarbakır'da bir girişimci, ABD'den gelen bir avuç Kızılderili tohumuyla rengarenk mısırlar elde etti.

Diyarbakır'da yaşayan 33 yaşındaki Habip Yıldız'ın çiftçi arkadaşı, birkaç yıl önce izlediği belgeselde Kızılderili mısırı olarak bilinen rengarenk mısır türünü gördü. Çiftçi bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan akrabalarından bu tohumu istedi. Çiftçi, akrabalarının gönderdiği renkli mısır tohumlarını Aksaray'da ekerek verim almaya başladı. Diyarbakır'da yaşayan Habip Yıldız da arkadaşının getirdiği bu mısır tohumundan bir avuç aldı. Yıldız, yeri olmadığı için tohumu saksıya ekti. Verim alan Yıldız, bunu daha sonra bir arkadaşından rica edip bahçesinde ekmeye başladı. Yıldız, ilk başlarda habbesi 1 lira olan, koçanı 250 liraya kadar satılan bu mısır türünü ekmek için yetkililerden yer tahsisi talebinde bulundu.

Saksıya bir avuç mısır ekme sürecini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan girişimci Habip Yıldız, çiftçi arkadaşının işlerini daha da geliştirmek için alternatif yollar aradığını, alternatif yollar ararken bir belgeselde gördüğü renkli mısırları Türkiye'ye getirmek istediğini söyledi. Yıldız, arkadaşının Amerika'daki akrabaları vasıtasıyla 5-6 baş Kızılderili mısırını Türkiye'ye getirdiğini belirterek, “Bunları çoğaltarak seri üretime geçmiş. Kendisi Aksaray'da ekiyor. Ben de kendisinden ricada bulundum. Kendisi bana bir avuç kadar gönderdi. Ben bir avuçla ilk olarak evde saksıda ekerek başladım. Sonraki süreçte bunu çoğaltmak istedim ve bahçe ile başladım. Yetkilere bana yardımcı olursa bunu daha geniş bir yerde ekmek istiyorum. Benim yerim olmadığı için bir şey yapamadım” dedi.

“Bu mısıra ne kadar sulanırsa verim de o kadar artar”

Ekim yaptığı bahçesinin aile dostlarının yeri olduğunu aktaran Yıldız, “Kendisinden ricada bulundum. Sağ olsun kırmadı. Kendisine de teşekkür ederim. Bu; doğal, GDO'suz, renkli bir mısırdır. Sürekli ektikçe verim alınıyor, diğer tohumlar gibi değil. Bu mısır ne kadar sulanırsa verim de o kadar artar. Bir dalda 2-3 adet gelirken, ne kadar sulanırsa bazen 5, bazen 10 adete kadar da tutuyor. Verimli, doğal ve nadir bir şey” diye konuştu.

“Bu mısır Diyarbakır havasında da yetişiyor”

“Türkiye'ye getirildiğinde habbesi 1 liradan satılıyordu” diye devam eden Yıldız, “Şöyle bir koçan ise 200-250 lira arasında satılıyor. Bu, hem patlatılarak hem haşlatılarak yeniliyor. Aynı zamanda hayvan yemi olarak da kullanılabiliyor ama nadir bulunan bir şey olduğu için kimse kullanmak istemiyor. Her koçanda farklı farklı renkler çıkıyor. Kiminde yeşil, kiminde sarı, turuncu, mavi, kiminde de turkuaz rengi ve daha bilmediğimiz çok farklı renklerde çıkıyor. İki yıldır bunu ekiyorum. Şöyle bir şeyin de farkına vardım. Bu mısır Diyarbakır havasında da yetişiyor” ifadelerini kullandı.