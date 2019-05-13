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Diyarbakırlı hentbolcular umut verdi

Diyarbakır’ın yeni kurulan hentbol takımı gelecek için umut verdi.

Diyarbakır'ın yeni kurulan hentbol takımı gelecek için umut verdi.


Muğla'da gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Türkiye Finallerinde Diyarbakır ekibi kadınlarda sekizinci oldu. Genç ve gelecek vadeden oyunculardan oluşan Diyarbakır ekibi, grup, çeyrek ve Türkiye yarı final müsabakalarını birinci olarak tamamlamıştı.


Türkiye'nin en iyi hentbol takımlarının katıldığı finallerde Diyarbakır adına mücadele eden yıldız hentbolcular, başa baş mücadeleleri ve iyi oyunlarıyla gelecek için umut verdi.

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