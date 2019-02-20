Diyarbakırlı hokeycilerden büyük başarı

Malatya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye yarı final müsabakalarında Diyarbakır rüzgarı esti.

15-17 şubat tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalarda erkekler kategorisinde namağlup birinci olan Diyarbakır ekibi, Türkiye finallerine direkt olarak yükseldi. Kızlarda da önemli maçlara imza atan Diyarbakır ekibi, Amasya'da 10-15 mart tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye finallerine katılma hakkını elde etti.

Hokey Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Veysi Koyun, Malatya'da gerçekleşen müsabakaların zorlu geçtiğini ancak Diyarbakır temsilen müsabakalarda yer alan sporcuların önemli maçlara imza attığını söyledi. Koyun, “Müsabakalar oldukça zor geçti. Ama sporcularımız bütün zorlukların üstesinden gelerek bizim için gerekli olan sonuçlara imza atarak, Türkiye Finallerine katılmamızı sağladılar. Bu nedenle sporcularımı ve antrenörlerimi yürekten kutluyorum. Hedefimiz Amasya'da yapılacak Türkiye Finallerinde başarılı olmaktır. İnşallah 10-15 Mart tarihleri arasında Amasya'da yapılacak finallerde Türkiye şampiyonu olarak Diyarbakır'a döneriz” dedi.

Düzenli ve programlı çalışmanın karşılığını aldıklarına inandıkları şampiyonaya katılmalarına sağlayanlara teşekkür eden Koyun, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizlere desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'e ve Spor Şube Müdürü Akın Erim'e, tarafımıza araç tahsisi yapan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Mehmet Kesen ile Spor Şube Müdürü İbrahim Ufuk Ertaş'a teşekkür ediyorum.”