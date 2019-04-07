Diyarbakırlı iki arkadaş kitap satarak ailelerine destek oluyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 12 yaşındaki Ayetullah Yurt ve 11 yaşındaki İslam İçten, ucuzluk pazarından aldıkları kitapları satarak hem okul harçlıklarını çıkarıyor hem de ailelerine destek oluyor.

Ortaokul öğrencisi Ayetullah Yurt ile İslam İçten, derslerinden arta kalan boş zamanlarında çalışarak ailelerine yardımcı oluyor. Bazen kuru yemiş ve simit satan iki arkadaş, bazen de ucuzluk pazarından aldıkları çocuk hikaye kitaplarını satarak harçlıklarını çıkarıyor.

12 yaşındaki Ayetullah Yurt, 7 kardeşi olduğunu ve ailesinden kimsenin çalışmadığını söyledi. Caddelerde kitap satarak okul harçlığını çıkardığını ve ailesine destek olduğunu belirten Ayetullah, "Bazen kitap, bazen kuru yemiş, bazen de simit satıyorum. Eğitimime devam ediyorum, derslerimden boşta kalan zamanlarda çalışıyorum, sorumluluk alıyorum. Ailemden kimse çalışmıyor, ben onlara yük olmak istemiyorum ve biraz da katkıda bulunmak istiyorum. Bu nedenle de boş zamanlarımda çalışıyorum" dedi.

İslam İçten ise, 5 kardeş olduklarını ve Ayetullah gibi boş zamanlarında çalıştığını söyledi. Okul harçlığını çıkarmak ve ailesine yük olmamak için çalıştığını anlatan İslam, "Ucuzluk pazarından aldığımız kitapları caddelerde satıyoruz. Kitap okumayan insan renksiz kalır. Sorumluluk alıyoruz ve ailemize destek oluyoruz" diye konuştu.