Diyarbakırlı işitme engelli sporculardan 3 madalya

Diyarbakırlı judocular, Mersin'de düzenlenen İşitme Engelliler Büyükler Türkiye Judo Şampiyonasında 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde ederek, kente döndü.

29-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen şampiyona, Servet Tazegül Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Diyarbakır'dan şampiyonaya katılan üç isim, madalya ile kente döndü. Optimum Gençlik ve Spor Kulübü olarak şampiyonada yer alan sporculardan Muhammed Delil Peksert, 66 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. 60 kiloda Bünyamin Adsan'nın ikinci olduğu şampiyonada, 81 kiloda mindere çıkan Ercan Ödüngit ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli Takım Antrenörü Osman Gökcül, Mersin'de gerçekleşen İşitme Engelliler Büyükler Türkiye Judo Şampiyonasının Diyarbakır açısından oldukça başarılı geçtiğini söyledi. Gökçül, şampiyona öncesinde çok iyi bir hazırlık geçirdiklerini belirterek, Diyarbakır'da gerçekleşen çalışmaların sıkı bir şekilde geçtiğini ve haftanın beş günü idman yaptıklarını kaydetti. Gökçül, “Antrenmanlarımızı aksatmadık. Hatta ben ve sporcularım büyük fedakarlıklarda bulunduk. Özel günlerde ve hafta sonu tatillerinde bile antrenmanlar gerçekleştirdik. Yani çok yoğun bir antrenman programı gerçekleştirdik. Yoğun bir çalışmanın ardından Mersin'de gerçekleşen şampiyonaya katıldık ve çok önemli 3 derece yaptık. Elde edilen dereceler nedeniyle Türkiye'yi Avrupa Judo Şampiyonasında temsil etme hakkını elde ettik. Çalışmalarımıza ara vermeden Ekim ayında Belçika'da yapılacak olan Avrupa Judo Şampiyonasına hazırlanacağız. Sporcularımızın Judo Milli takımında ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini inancımız tamdır. Sporcularımızla yakından ilgilenen desteklerini esirgemeyen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a ve Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'e teşekkür ediyorum. İnşallah Avrupa'dan da önemli dereceler elde ederek ülkemize döneriz” dedi.