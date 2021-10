Diyarbakırlı judocu Fransa'da madalya peşinde

Diyarbakırlı milli sporcu Muhammed Delil Peksert, İşitme Engelli Büyükler Dünya Judo Şampiyonasında ay yıldızlı milli forma için ringe çıkacak. 28-30 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın Versailles şehrinde yapılacak şampiyonaya, başarılı judocu 90 kiloda mücadele edecek. Türkiye adına şampiyonada yer alacak judocunun antrenörlüğünü, Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Bölge Sorumlusu Osman Gökcül yapacak. Milli Takım Antrenörü Osman Gökcül, Muhammed'in çok yetenekli bir sporcu olduğunu ve Fransa'da yapılacak şampiyonadan çok umutlu olduklarını söyledi. Gökcül, her türlü zorluğun üstesinden gelen ve kendisini iyi bir judocu olarak yetiştiren Muhammed'in kendilerine iyi bir derece sunacaklarına inandığını belirterek böyle azimli ve inançlı sporcuların her branşta olmasına Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu kaydetti. Gökcül, “Özellikle şunu ifade etmek istiyorum; Muhammed iyi ve çok azimli bir sporcu. Bu özellikler Muhammed'i birçok sporcudan ayrı kılıyor. Yaşadığı zorluklara göğüs geren, biz antrenörleriyle iyi bir bağ kuran ve sporcu arkadaşlarına samimi bir yaklaşım gösteren Muhammed'in her yönüyle örnek bir judocu olduğunun altını çiziyorum. Bu sporcumuzun Fransa'da gerçekleşecek Dünya Şampiyonasında en iyi dereceyi yapacağına inanıyorum. Yapılan antrenmanlar ve ortaya konulan performans bizi bu anlamda umutlandırmıştır. Her hangi bir aksilik olmaması halinde Muhammed, bizleri gururlandıracak bir başarıya imza atacaktır” dedi.

Sıklet değişimi dezavantaj olabilir

Muhammed'in çok iyi bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü, gerek Diyarbakır'da gerekse milli takım hazırlık kamplarında iyi bir dönem geçirdiğini vurgulayan Gökcül, Diyarbakır'dan Büyükler Dünya Judo şampiyonasına sporcu göndermenin kendilerini oldukça gururlandırdığına işaret etti. Gökcül, “Muhammed, tecrübeli bir sporcumuz ve kariyerinde Büyükler Dünya Şampiyonluğu ve Deaflympics Oyunları beşinciliği bulunmaktadır. Ancak sıklet değişiminden dolayı ilk defa 90 kiloda yarışacak olması da dezavantajdır. Sporcumuza güveniyor ve başarılar diliyorum. Desteklerinden dolayı Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'ya teşekkür ederim” diye konuştu.