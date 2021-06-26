Diyarbakırlı judocular Ankara yolcusu

Diyarbakırlı judocular Ankara'da yapılacak Ümitler Kadın-Erkek Milli Takım seçmelerine katılmak üzere yola çıktı. 1-3 Temmuz tarihleri arasında Ankara‘da yapılacak seçmelere, Diyarbakır adına 3 erkek sporcu yer alacak.

Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi ve Milli Takım Antrenörü Osman Gökcül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisi nedeniyle yaklaşık 16 aydır herhangi bir judo müsabakasının Türkiye'de yapılmadığını söyledi. Gökcül, spor müsabakalarına uzak olmanın ne kadar zor olduğunu yaşadıkları salgınla öğrendiklerini belirtti. Gökcül, uzun bir aradan sonra Milli Takım seçmelerinin yapılmasının hem kendileri hem de sporcular için oldukça önemli olduğunu ifade ederek, "Ankara'da yapılacak seçmeler bizim açımızdan oldukça önemlidir. Diyarbakır bölgemizi 3 erkek judocumuzla temsil edeceğiz. 50 kiloda Recep Ok ve Mehmet Çelik, 60 kiloda ise Mustafa Efe Alphan ile Milli Takım seçmelerine katılacağız. Bu seçmektedir başarılı olanlar Ümitler Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edeceklerdir. Bizlerde pandemiye rağmen antrenmanlarımızı aksatmamaya çalıştık. Salonlar kapanınca evde çalışmalara devam ettik. Elimizden geldiğince çalışmalarımıza ara vermemeye özen gösterdik. Kısıtlı imkanlarla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Milli takım seçmelerinde ilimizi en güzel şekilde temsil edeceğimize inanıyorum” dedi.