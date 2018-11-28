Diyarbakırlı judoculardan 24 madalya, 2 kupa

İllerarası Judo Dostluk Turnuvası tamamlandı. Yeşilyurt Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleşen dostluk müsabakalarına, Diyarbakır, Malatya, Mardin, Tunceli, Elazığ, Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan sporcular katıldı.

115 sporcunun yer aldığı müsabakalarda Diyarbakır adına yer alan Optimum Gençlik ve Spor Kulübü minikler ve yıldızlar kategorisinde takım olarak şampiyonluk elde etti. Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Judo Antrenörü Osman Gökcül, Malatya'da gerçekleşen müsabakalarda Diyarbakırlı sporcuların çok iyi mücadele ettiğini ve gelecek için umut verdiklerini söyledi. Gökcül, ferdi olarak miniklerde 6 birincilik, 4 ikincilik ve 3'de üçüncülük, yıldızlarda ise 3 birincilik, 6 ikincilik ve 2'de üçüncülük madalyası aldıklarını belirtti. Gökcül, Malatya'da toplam 24 madalya ile Diyarbakır'a döndüklerini kaydederek, "Bu tür müsabakalar yapıldıkça hem alt yapıdaki judocularımız kendini geliştiriyor hem de eksikliklerimizi görme imkanı buluyoruz. Bu nedenle Malatya'da düzenlenen dostluk müsabakası bizim için büyük bir deneyime ve önemli bir başarıya vesile oldu. Bu organizasyonu düzenleyen meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Diyarbakır'a madalya ve kupa ile dönen sporcuları yürekten kutladığını belirten Gökcül, “Başarılı olan sporcularımız yürekten kutluyorum. Kentimize kup ve madalya getirdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum ve büyük umutlarımın olduğunu ifade etmek istiyorum. Bizlerle yakından ilgilenen Federasyon Başkanımız Sezer Huysuz'a ve desteklerini her daim hissettiren Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mehmet Demire de yürek dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Onlarla daha güçlü olacağız ve başarılarımızı artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.