Diyarbakırlı judoculardan üç madalya

Diyarbakırlı işitme engelli 3 sporcu, Kilis'te yapılan işitme engelliler Türkiye judo şampiyonasından üç gümüş madalya kazandı.

Kilis'te 24-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalarda Diyarbakırlı iki judocu büyükler, bir sporcu da gençler kategorisinde gümüş madalya elde etti. Madalya elde eden üç sporcu da Diyarbakır'ı milli takımda temsil etme hakkını elde etti. İki gün süren müsabakalarda, büyük kategorisinde yarışan ve 66 kiloda mindere çıkan Muhammed Delil Peksert final maçını kaybederek, Türkiye ikincisi oldu. 81 kiloda yarışan ve büyükler kategorisinin önemli isimleri arasında yer alan Ercan Ödüngit'de şampiyonluğu kaçırarak Türkiye ikincisi oldu. Geleceğin en iyi judocuları arasında gösterilen ve 66 kiloda yarışan Bünyamin Adsan da Türkiye ikincisi oldu. Final müsabakasında çok iyi yarışan ancak, sonuca gidemeyen Bünyemin Adsan, gençler kategorisinde gümüş madalya alan bir diğer Diyarbakırlı sporcu oldu.

Sporcuların antrenörü Osman Gökcül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, üç judocunun milli takımda Diyarbakır'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. Gökcül, “Kilis'te çok iyi müsabakalar çıkaran sporcularımı öncelikle yürekten kutladığımı ifade etmek istiyorum. Gerçekten iyi maçlar çıkardılar ve şampiyonluğu kaçırdılar. Ama elde edilen dereceler bizimi için çok değerli ve anlamlıdır. Bu nedenle sporcularımı ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

Çalışmalara aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Gökcül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“3 sporcumuzda antrenmanlarına aralıksız devam etti. Nisan ayında Fransa'da yapılacak olan işitme engelliler dünya judo şampiyonasına katılacaklar. Bu müsabakada sporcularımızın ülkemizi ve kentimizi en iyi şekilde temsil etmeleri için çok çalışacağız. İşi şansa bırakmamak için yoğun bir antrenman programı gerçekleştireceğiz. Hedefimiz Fransa'da çok iyi dereceler elde ederek, yurda dönmektir. Sporcularıma bu anlamda inancım tamdır.”

Gökcül, kendilerine her zaman destek sunan ve yanlarında yer alan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.