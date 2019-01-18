Diyarbakırlı kadınlara yeni iş imkanı

Diyarbakır'da geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verecek olan estetisyenlik kursu açıldı. İlk aşamada 30 kadının katıldığı kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, ister kendi iş yerini açıp istihdam oluşturacak isterlerse de güzellik merkezinde çalışma fırsatı bulacak.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde geçtiğimiz gün Birdal Akademi Merkezi açıldı. Kadınlar için estetisyenlik kursunun da açıldığı merkeze ilk etapta 30 kadın başvurdu. Evliliği nedeni ile Almanya'dan Şanlıurfa'ya gelip kursa katılmak için Diyarbakır'ın yolunu tutan Sevilay katırcı ile kursun sonunda Kanada'ya gidip burada çalışmak isteyen üniversite öğrencisi Beril'in de katıldığı estetisyenlik eğitiminin sonunda başarılı olacak kursiyerler, alacakları belgelerle kendi iş yerlerini açabilecek veya güzellik merkezlerinde çalışma fırsatı bulabilecek. Eğitmenlerin gönüllülük esası ile öğrencileri eğittiği kursta tek hedef, bölgede kadınların da istihdam alanına katılmasını sağlamak.

“Kursu tamamlayanlara iş imkanı sağlayacağız”

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren kurs eğitmenlerinden Birdal Akademi Merkezi sorumlusu Sadık Özgececi, kursu sadece Diyarbakır için değil bölge ve Türkiye'deki kadınlar için açtıklarını söyledi. Özgececi, “Amacımız kadınlara bir iş imkanı sağlamak, kendilerine olan özgüvenleri ve ekmeklerini kazanmaları için bu çalışmayı başlattık. Kursumuzda güzellik estetisyenleri yetiştiriyoruz. Türkiye geneli hem yardım olsun hem de gönüllü hocalarımızla eğitim verip kendilerine iş imkanı sağlayacağız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, kalıcı makyaj, protez tırnak, kirpik gibi kendilerini geliştirebileceklerine inandıkları hemen tüm konularda eğitim vereceğiz. Her dönem 30 kursiyerimiz olacak, bu arkadaşlarımıza kursu tamamladıktan sonra biz iş bulacağız” dedi.

Eğitimini aldıktan sonra Kanada'ya gidecek

Güzellik merkezinde eğitim aldıktan sonra Kanada'ya gitmek isteyen üniversite öğrencisi Beril ise kursu sosyal medya aracılığıyla öğrendiğini ve kayıt yaptırdığını kaydederek, şunları söyledi:

“Estetisyenlik üzerine dersler alıyoruz, cilde uygulanan bütün işlemler hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Ben bu bölüm ile ilgili okruyorum, bu eğitimi aldıktan sonra Kanada'da bu işi yapmayı düşünüyorum. Orada staj aldıktan sonra uzman olarak görev yapacağım. Birçok insan üniversiteye gitti kadar üniversiteye gitmeyenlerde var. Bu şekilde meslek sahibi olabilirler, işlerin iyi yaparlarsa böyle kurslara gelmeleri kendileri için önemli olur.”

Almanya'dan Diyarbakır'a

Almanya'da eğitim gördükten sonra evlenip Şanlıurfa'ya yerleşen ardından kurs nedeni ile Diyarbakır'ın yolunu tutan Sevilay Katırcı da, yaklaşık iki yıldır bu mesleği yapmak istediğini söyledi. Katırcı, “Çalışmak istiyorum, ileride kendi işimi kurmak istiyorum. Kadınların çoğu evde oturuyor bence en güzeli eğitim alıp kendi işimizi kurmak. Almanya'da okul okudum, üniversiteyi bitirdikten sonra geldim, evlendim ve şu an iki çocuğum var. Kendi işimi Şanlıurfa'da kurmak ve ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum” diye konuştu.