Diyarbakırlı kick boksçu Türkiye ikincisi oldu

Şanlıurfa'da 22-29 Ocak 2023 tarihlerin başlayan Türkiye kick boks minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler turnuvasının ikinci gününde Diyarbakırlı Yağmur Demir, 70 kiloda light contac büyük bayanlarda Türkiye ikincisi oldu.

Şanlıurfa'da, 22-29 Ocak 2023 tarihlerinde 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen ve devam etmekte olan Türkiye kick boks minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler turnuvası Mustafa Durmuşoğlu anısına yapılan turnuvaya Türkiye genelinde 81 ilden yaklaşık 6 bin 500 sporcu katıldı Turnuvada, Diyarbakır'ı temsil eden Yağmur Demir 70 kiloda Büyük Bayanlar Light Contac Kategorisinde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, törende yaptığı konuşmada, Urfa'nın çok güzel bir organizasyonun ev sahipliğini ifade etti. Kayacı, “Türkiye Kick Boks Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler Turnuvası Mustafa Durmuşoğlu Anısına düzenledik. Türkiye genelinde 81 ilden yaklaşık 6 bin 500 sporcu katılım sağladı. Bu Turnuvada başarılı olan sporcularımız aldıkları sonuçlara göre Milli takımı oluşturacağız tekrardan katılım sağlayan antrenör, sporculara ve organizasyona katılım gösterenlere herkese teşekkür ederim” dedi.

Yağmur Demir'in baş antrenörü Güney Yakar, Yağmur'un bu spora 4 yıl önce başladığını söyledi. 4 yıl gibi kısa bir sürede kendi kategorisinde çok büyük dereceler aldığını aktaran Yakar, “Yağmur, Türkiye genelinde yapılan resmi turnuvalarda kürsü ve derece alarak bir çok başarılara imza attı. Bundan sonra ki asıl hedefimiz milli takıma girmek ve milli formayı giymek olacaktır. Bunun için çalışmalarımıza tüm hızı ile devam ederek, istediğimiz o milli formayı giyerek ve milli takıma girerek hem ilimizi hem de Ülkemiz en iyi yerlerde temsil etmek olacaktır. Yağmur gecen yıl almış olduğu Türkiye üniversiteler arası şampiyonada ikinci olarak dünya üniversiteler arasında yapılacak olan şampiyonada Diyarbakır ve Üniversitesini temsil edecek” ifadelerinde bulundu.