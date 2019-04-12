Diyarbakırlı kick boksçulardan madalyalara ambargo

Antalya'da gerçekleşen ve 4 gün süren 4. Uluslararası Türkiye Açık (Turkish Open) Avrupa Kupası müsabakaları tamamlandı. 29 ülkeden 361 kulüp ve 2 bin 500 katılımcının yer aldığı şampiyonada Diyarbakır Ertaş Spor Kulübü, 3 altın, 2 gümüş ve 14 bronz madalya alarak, önemli bir başarı elde etti.

Diyarbakır Ertaş Spor Kulübü ve Kick Boks Milli Takım Antrenör İbrahim Ufuk Ertaş, Antalya'da gerçekleşen müsabakaların ardından açıklamalarda bulundu. Ertaş, İHA'ya yaptığı açıklamada, Antalya'da son yılların en büyük başarılarına imza attıklarını belirterek, "29 ülkeden 361 kulüp ve yaklaşık 2 bin 500 katılımcının yer aldığı organizasyon, büyük mücadelelere sahne oldu. Bu şampiyonada Diyarbakır Ertaş Spor Kulübü olarak, 3 birincilik, 2 ikincilik ve 14 da üçüncülük aldık. Toplamda 19 madalya kazandık. Elde edilen dereceler nedeniyle, müsabakalarda yer alan takımlar arasında 13'ncü sıraya yükseldik. 361 kulüp arasında iyi bir yere sahip olduk. Aynı zamanda takımlar yarışmasında, üçüncü olduk. İngilizleri yendik ama İtalyanlara 12-11'lik skorla mağlup olduk. Sporcularımız ve kulübümüz adına oldukça başarılı bir sıralamada olduğumuz için çok mutluyuz. Sporcularımı ve antrenör arkadaşım Hacı Heybet Alan ve Cebrail Çapa'yı elde ettiğimiz derecelerden dolayı kutluyorum” dedi.

Milli sporcu, Dünya Şampiyonasına gidecek

Antalya'da büyük bir başarıya imza atan ve altın madalya elde eden Ceren Bingöm'ün Dünya Kupasına katılacağını da kaydeden Ertaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Milli sporcumuz Ceren Bingöm, Antalya'daki organizasyonda tüm rakiplerini yenerek, birinci oldu. Bu başarıdan dolayı Ceren, Kick Boks Dünya Şampiyonasına katılma hakkını elde etti. Milli sporcumuz, 20 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek Kick Boks Dünya Şampiyonasında ay yıldızlı formayı temsil edecek. İnşallah bu sporcumuz, Dünya Şampiyonasında da ülkemize altın madalya kazandıracaktır.”

İbrahim Ufuk Ertaş, kendilerine büyük destek veren ve her zaman yanlarında olan Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'e teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.