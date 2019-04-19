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Diyarbakırlı kız futbolcular Türkiye finallerine gidiyor

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde bulunan Fevzi Çakmak Ortaokulu yıldız kızlar futbol takımı, il şampiyonluğundan sonra bölgede de şampiyon olarak Türkiye finallerinde mücadele etme hakkı kazandı.


Diyarbakır şampiyonu olarak bölge şampiyonasına giden Fevzi Çakmak Ortaokulu, bu etabı şampiyon tamamlayarak Türkiye şampiyonası finallerinde mücadele etme hakkı kazandı. Okul müdürü Devrim Çelik'in destek verdiği okulun kız futbol takımı beden eğitimi öğretmenleri, Günay Olsoy Önal ve İhsan Tunç yönetiminde önemli bir başarı kazandı. Bu başarı kentte yüzleri güldürdü.

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