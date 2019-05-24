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Diyarbakırlı kız öğrenciler stajlarını Romanya'da yapacak

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde bulunan Sur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan Sur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf çocuk gelişimi bölümünde eğitim gören 7 öğrenci, stajını Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapacak.


Erasmus Plus projesi kapsamında 8 Haziran 2019 tarihinde Sur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Günay Akay refakatinde yurt dışına ilk defa çıkacak olan kız öğrenciler Bükreş'te iki hafta kalarak 23 Haziran 2019'da geri dönecek.


Konu ile ilgili bilgi veren okul müdürü Günay Akay, kız öğrencilerinin başarılarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Benim refakatimde öğrencilerimizle Romanya'da bulunan partner okul olan ev sahibi anaokulu ve ile işletmelerde gezi yapacağız. Yapacağımız bu gezi ve staj öğrencilerimizin hem mesleki bilgi becerisini hem de dikkat yeterliliklerini artıracaktır” dedi.

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