Diyarbakırlı masterler futbol takımı şampiyon oldu

Diyarbakır Masterler Futbol Takımı, Almanya, Bulgaristan ve KKTC'den toplam 24 takımın katıldığı Antalya'daki şampiyonada mutlu sona ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı.

Antalya'nın Belek bölgesinde gerçekleşen uluslararası Antalya Soccer Cup +40 Yaş Veterenler Turnuvası'nda kupa Diyarbakır'ın oldu. Yurt içinden ve yurt dışından 24 elit takımın katıldığı turnuvada başarıdan başarıya koşan Diyarbakır Masterler Takımı, tüm rakiplerini yenerek kupanın sahibi oldu. Finalde Aksaray temsilcisini 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa uzanan Diyarbakır ekibinin bu üst düzey başarısı bölgede sevinçle karşılandı.

“Tarih yazdığımız için gururluyuz”

Yıllardır Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil ettiklerini kaydeden Diyarbakır Masterler Futbol Takımı Başkanı Veysi Akar, böyle bir organizasyonda şampiyon olmanın tarihi bir başarı olduğunu kaydetti. Akar, ”Yılların emeği ve mücadelesi var. Gönüllü olarak bu işi yapıyoruz. Memleketimizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Diyarbakır'ın ismini burada şampiyonluğa ve kupaya taşımak gurur verici. Bu başarıyı tüm Diyarbakır halkımıza hediye ediyoruz. Tarih yazan ekip arkadaşlarımı da en içten duygularımla tebrik ediyorum. Şampiyon Yeşil-Kırmızı ve Diyarbakır” dedi.