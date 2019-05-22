Diyarbakırlı milli karateci Sena Romanya yolcusu

Türkiye karate şampiyonu milli sporcu Sena Kızılaslan, Romanya'da yapılacak olan World Shotokan Karate Şampiyonası'na katılmak üzere Romanya'ya hareket etti.

Milli karateci Kızılaslan ve antrenörü milli sporcu Ayşe Meryem Yazar, Romanya'nın Bükreş kentinde 24-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan World Shotokan Karate Şampiyonası'na katılmak üzere ülkeye hareket etti.

Yolculuk öncesi konuşan Diyarbakır Gençlik ve Spor Kulübü antrenörlerinden Yazar, turnuvalara katılarak tecrübe kazandıklarını söyledi. Yazar, şampiyonadan derece elde ederek döneceklerini umduklarını ifade etti.