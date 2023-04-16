Diyarbakırlı milli sporcu Kızılaslan, Türkiye'yi Sırbistan'da temsil edecek

Sırbistan'ın Cacak kentinde 21-23 Nisan tarihlerinde yapılacak olan Golden Belt Karate Turnuvası'nda Türkiye Milli Takımı'nda, Diyarbakır karate tarihinde iki kez üst üste Avrupa Karate Şampiyonaları'nda temsil eden, Türkiye ve Balkan Karate Şampiyonu olan milli sporcu Sena Kızılaslan'da yer alacak.

Türkiye ve Balkan Karate Şampiyonu Milli sporcu Sena Kızılaslan, 21-23 Nisan 2023 tarihleri arasında Sırbistan'ın Cacak kentinde yapılacak olan Golden Belt Karate Turnuvası'nda Türkiye Karate Milli Takımı adına mücadele edecek. Milli sporcu Kızılaslan, Diyarbakır'dan hiçbir spor kulübü adına değil, sadece Diyarbakır için ve Türkiye Karate Milli Takımı adına mücadele edeceğini söyledi.

Diyarbakır olarak kendilerine maddi ve manevi destekler çıkılması takdirde bunların daha fazlasını yapacak kadar kapasite ve yetenekleri olduğunu söyleyen Kızılaslan, “Sırbistan'da yapılacak olan Karate Şampiyonasında Türkiye Karate Milli Takımımız adına mücadele edeceğim. Burada en iyi şekilde temsil ederek ülkemize madalya kazandırmak istiyorum. Türkiye Milli Takım Antrenörü Mehmet Yazar ve tecrübeli kondisyoner antrenörü Veysi Süngü hocamın nezaretinde günde çift antrenman yaparak hazırlanıyorum. Allah nasip ederse buradan madalya alarak başta Türkiye Karate Milli Takımım olmak üzere Diyarbakır'a ve her zaman yanında olan maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen aileme ve üzerimde büyük emekleri olan Mehmet Yazar hocama hediye etmek isterim" dedi.

Türkiye Karate Federasyon Başkanı Aslan Abid Uğuz, Diyarbakır'ın son yıllarda karate sporunda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ve kenti karate sporunda bir merkez il haline dönüştürmeyi düşündüklerini ifade etti.

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan iller arasında bulunan Diyarbakır, son dönemlerde karate sporunda büyük çıkışlar yakaladığını aktaran Uğuz, “Avrupa Karate Şampiyonasında iki kez üst üste Diyarbakır ili temsil ederek büyük başarı elde ederek Türk karate milli takımlarına sporcular kazandıran Diyarbakır bu başarıları bizleri mutlu etmiştir. Diyarbakır'ın yanı sıra Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve Van gibi illerimizde son zamanlarda büyük çıkışlar yakalayarak büyük başarılara imza attılar. Biz, federasyon olarak yönetime geldiğimizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine karate sporun daha fazla tabana yayarak gelişmesi sağlamak amaçlı çalışmalarımız hayat geçirmek çabalarımız Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına Korona virüs (Covid-19) salgını ile karşı karşıya kaldık. Yapmak istediğimiz ve hayatta geçirmeye planladığımız proje ve organizasyonları mızı ötelemek zorunda kalmanıza sebep oldu” ifadelerini kullandı.