İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakırlı minik yüzücülerin mücadelesi sona erdi

Diyarbakır’da okullar arası minikler yüzme müsabakaları tamamlandı.

Diyarbakır'da okullar arası minikler yüzme müsabakaları tamamlandı. Okul sporları müsabakaları çerçevesinde gerçekleşen yarışmalar 11-12 yaşındaki minik öğrencilerin parmak ısırtan mücadelelerine sahne oldu.


Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Köşkler Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen müsabakalar, iki gün sürdü. Yüzme İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen yarışmalara 9 kulüpten 70 sporcu katıldı. Sporcular, dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.


Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışlar kurbağlama, kelebek, serbest ve sırtüstü stillerinde farklı kulvar uzunluklarında gerçekleşti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.