Diyarbakırlı müzisyen, Diyarbakır için kolları sıvadı

Bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Aşk Böyle” parçasına klip çeken Diyarbakırlı müzisyen Veysel Aygün'ün görsel olarak kentin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıtması büyük takdir topladı. Diyarbakırlı sanatçıların kliplerini Diyarbakır'da çekmesini isteyen Aygün, "Bizim bir Diyarbakırlı olarak bu kentte katkı sunmak görevimiz ve burada klip çekmemizin tek amacı kentin kültür ve turizmine katkı sağlamak" dedi.

Bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Aşk Böyle” parçasına klip çeken Diyarbakırlı müzisyen Veysel Aygün'ün görsel olarak kentin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıtması büyük takdir topladı. Diyarbakır'da doğup büyüdüğünü belirten Veysel Aygün, yöre insanının küçükken doktor olmak istediğini kendisinin ise en büyük hayalinin müzikle ilgilenen bir sanatçı olmak olduğunu söyledi. Üniversite sınavında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünü kazandığını kaydeden Aygün, "Mezun olduktan sonra, 8 yaşından bu yana hayalini kurduğum sanatçı olma isteğimden de vazgeçmedim. Geçen yıl Sezen Aksu'nun “Vay” parçasına klip çektik ve olumlu tepkiler alınca bu kez sözleri Sibel Algan'a ait “Aşk Böyle” parçasını çektik. Müziğini Okan Barış, aranjerliğini Genco Arı ve yönetmenliğini Kemal Kekeva'nın yaptığı “Aşk Böyle” klibini, Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında çektik. Geçtiğimiz hafta sosyal medya platformlarında yayımlandı” diye konuştu.

"Diyarbakırlı olarak kültür ve turizme katkımız olmasını istedik"

Özellikle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında çekilen klibin sosyal medya platformlarında tıklanma rekoru kırdığını ifade eden Aygün, “Klipte Diyarbakır temasına özellikle yer verdik. Diyarbakır'ın benim için önemli bir yeri var. Buranın tarihi dokuları kültür ve turizm açısından bizimde bir Diyarbakırlı olarak katkımız olmasını istedik. Diyarbakır'da müzikle ilgilenen arkadaşlarımızın da kliplerini Diyarbakır'da çekmelerini çok istiyorum. Çünkü buranın tarihi dokuları o kadar değerli ki burada yaşayan hemşehrilerimizden belli bir kısmı bunlardan haberi olmayabiliyor. Bizde her klipte Diyarbakır'ın güzel yerlerinden kareler alarak hem bu bölgemizdeki insanlara tanıtımını yapmak hem de güzelim şehrimiz Diyarbakır'ı ülkemizin diğer bölgelerinde yaşayan insanlara tanıtmak istedik. Profesyonel müzik işlerini İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Genelde burada bulunan müzisyen arkadaşlarımız da gidip İstanbul'da klip çekerler bizde tam tersi yaptık, müzik işlerini İstanbul'da yaptık fakat klipte Diyarbakır'da çektik ve diğer kliplerimizi de Diyarbakır'da çekeceğiz. Bende bu yörenin insanı olarak özellikle bütün Diyarbakır halkının desteğini de bekliyorum" şeklinde konuştu.