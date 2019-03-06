Diyarbakırlı Nazlıcan'dan Türkiye ikinciliği

Trabzon'da gerçekleşen Havalı Tüfek Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Diyarbakırlı Nazlıcan Sain şampiyonada ikinci olarak kente döndü.

1-3 mart tarihleri arasında yapılan müsabakalarda Diyarbakır Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nazlıcan Sain, Türkiye ikincisi olarak kente döndü. Elde ettiği başarıdan dolayı Türkiye olimpiyat kampına katılmaya hak kazanan Nazlıcan Sain, elde ettiği başarıyı Diyarbakır Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Ufuk Yakut ve öğretmenleriyle kutladı. Okul idarecileriyle bir araya gelen Nazlıcan Sain elde edilen başarıdan dolayı kendisine her zaman destek veren Diyarbakır Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Ufuk Yakut, öğretmenler ve antrenörü Abdurrahman Akgün'e teşekkür etti.

Diyarbakır Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Ufuk Yakut da tüm öğrencileri kendisinin birer evladı olarak gördüğünü ve destek sunduğunu söyledi. Yakut, “Öğrencilerimi, oğlum ve kızlarımdan ayırt etmiyorum. Evlatlarıma gösterdiğim yaklaşımı öğrencilerime de gösteriyorum. Bu konuda çok hassasım. Hele hele benden ve öğretmen arkadaşlarımdan destek isteyen öğrencilerime daha fazla ilgi ve alaka gösteriyorum. Nazlıcan da bizim için kıymetli bir öğrencidir. Onun bu spora yönelmesinin ardından biz de destek verdik ve yanında yer aldık. Bize talep edilen her türlü desteği geri çevirmedik. Şahsım ve okulum adına öğrencimizin yanında yer aldık. Maddi ve manevi olarak desteklerimizi sunduk ve sunmaya devam edeceğiz” dedi. Eğitime ve spora önem veren bir okul olduklarını vurgulayan Yakut, sözlerini şöyle tamamladı:

“Öğrencilerimizin aktif spor yapmaları için her türlü fedakarlığı yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Spora yönelmek isteyen her öğrencimizin de önünü açtık. Onların eğitimlerine de gerekli hassasiyeti gösterdik. Öğrencilerimizin eğitimlerini aksatmadan spor yapmaları için büyük bir gayret içinde olduk. Şuanda Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hem sporda hem de eğitimde Diyarbakır'ın en iyi okulları arasında olması da bunun bir kanıtıdır. Öğrencilerimiz bizim kırmızı çizgimizdir.”