Diyarbakırlı öğrenciler atık kaplarla okullarını yeşillendiriyor

DİYARBAKIR (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne Diyarbakır'dan tam destek geldi. Atık kapları toplayan öğrenciler, ektikleri çiçeklerle okullarını yeşillendiriyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan İMKB Ortaokulu öğrencileri, Sıfır Atık Projesi kapsamında pil, batarya ve yağları toplayarak çevre bilinci oluşturdu. Bununla da yetinmeyen öğrenciler, topladıkları atıkların içerisinde çiçek ekerek okullarını yeşillendirdi.

Okullarında yapılan çalışmaları anlatan IMKB ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Yahya Kamçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi'ne kendilerinin de destek sunduğunu söyledi. Kamçı, “Özellikle sıfır atığın öğrencilere hangi alanda yararlı olabileceğini, öğrencilerin buna iştirakın nasıl olacağını değerlendirmek üzere müdür bey ile biz bunu konuştuk. Sonra öğrencilerimize konuyu açtık. Sıfır atığın anlam ve önemini anlattıktan sonra atık pil ve bataryaları ayrıştırdık. Atık plastiklerden ayrıca saksı yaparak buharın gelişiyle beraber ektiğimiz tohumlar yeşermeye başladı ve bu oluşturduğumuz atık saksılarda yeşeren çiçeklerle sınıflarımızı ve koridorlarımızı süsledik. Tabi öğrencilerin işin içine girmesi işe renk kattı. Öğrenciler onu hem sahiplendiler hem de diğerlerine model olmaya başladılar” dedi.

Okul öğrencilerinden 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Zeliha Yaşar, Yahya Kamçı'nın kendilerine Sıfır Atık Projesi için birçok etkinlik yaptığını söyledi. Yaşar, “Bu etkinliklerden biri de atıklardan saksı yapmaktı. İçlerini süsledik, ilkbaharın gelişini kutladık ve bu çiçekleri de sınıfımızı ve koridorlarımızı süsledik, okulumuzu süsledik” diye konuştu.