Diyarbakırlı öğrenciler atık yağları okula götürdü, topu kaptı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Sıfır Atık Projesi çerçevesinde öğrenciler, topladıkları atık yağları okulla götürerek öğretmenlerinden top aldı.

Bismil ilçesinde Atatürk İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Derya Barış, yürüttüğü Sıfır Atık Projesi çerçevesinde öğrencilerinden atık yağları toplayıp okula getirmelerini istedi. Bitkisel atık yağ toplama ve farkındalık oluşturma çalışmasında 33 öğrenci, iki ayda 150 litre atık yağ topladı. Proje boyunca 2 bin 300 öğrenci ve veliye ulaştıklarını belirten Derya Barış, böylece 150 milyon litre suyun kirlenmesini engellemiş olduklarını söyledi. Kâğıt, metal, plastik gibi geri dönüşüm malzemelerinin toplumda pek bilinmediğini ifade eden Barış, “Atık yağın geri dönüştürülebilirliği, 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği bilinmemekte. Eğitim seviyesinin diğer bölgelere nazaran daha düşük olduğu bölgemizde bu farkındalığı oluşturabilmek sınıfım adına gurur verici. Süreç içerisinde okul müdürümüz Erhan Karagöz'ün teşvikleri bizi yüreklendirdi. Aynı zamanda hayırseverliğiyle de katkı sunan geri dönüşüm firması da her 5 litre atık yağın karşılığında öğrencilerimize bir top hediye etti. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.