Diyarbakırlı öğrenciler futsal da yarı finalde

Diyarbakır Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Takımı, Bitlis'te yapılan Türkiye Yıldız Kızlar Futsal Grup müsabakalarındaki tüm rakiplerini yenerek Türkiye yarı final grup maçlarını oynamaya hak kazandı.

A Grupta yer alan ve 4 il takımlarından oluşan Türkiye Yıldız Kızlar Futsal Şampiyonası'nda Diyarbakır'ı temsil eden Diyarbakır şehit öğretmen Elif livan Ortaokulu ve Şırnak, Erzincan, Gaziantep illeri katılım sağladı.

Diyarbakır Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Takımı 24-27 Mayıs tarihleri arasında devam eden yıldız kızlar takımı ilk karşılaşmasını rakibi Şırnak Ulak Ortaokulunu karşı oynadı. Karşılaşmayı 9 - 1 net bir skorla kazanan Diyarbakır Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu adını bir üst turu Yarı finalle çıkmayı başardı. Bugün ikinci maçına çıkacak olan Diyarbakır ekibi Erzincan Vali Metin İlyas Aksay Ortaokulu ile oynayacak.

Grubunu ilk ikide tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme ile 27 Mayıs günü final müsabakaları oynayacaktır . Birinci olan takımlar Tekirdağ'da yapılacak olan Türkiye şampiyonası 1.Ligi müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.