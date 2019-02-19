Diyarbakırlı öğrenciler Nesibe Aydın Okulları'nın sınavına akın etti

Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde kapılarını açacak olan Nesibe Aydın Diyarbakır Okulları'nın düzenlediği lise ve ortaokul giriş ile bursluluk sınavına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 35 yıllık yayıncılık, 20 yıllık dershane ve 11 yıllık okul tecrübesi ile eğitime yön veren Nesibe Aydın Okulları'nın Ankara, Konya, Antalya, Kocaeli ve Mersin'den sonra, önümüzdeki yıl eğitime başlayacak olan Nesibe Aydın Diyarbakır Okulları'nın öğrenci alım sınavına 4 bin 308 öğrenci katıldı. Öğrenciler, kurumun 35 yıllık yayıncılık tecrübesinin eseri olan birbirinden nitelikli ve yeni nesil sorulardan oluşan sınavda, kayıt hakkı kazanmak için mücadele verirken, veliler de Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen, yeni sınav sistemleri ve eğitimin geleceği konulu seminere katılarak merak ettikleri soruların cevaplarını aldı.

Sınav sonunda kısa bir açıklama yapan Nesibe Aydın Diyarbakır Okulları Kurucusu Aziz Adıgüzel, Diyarbakır'da uzun yıllardır faaliyet gösteren 7 okulun bursluluk sınavının da 16-17 şubat tarihlerinde olmasına rağmen, Nesibe Aydın Okulları'nın sınavına 4 binin üzerinde öğrencinin katılmasının halkın kendilerine olan güveninin göstergesi olduğunu söyledi. Adıgüzel, “En kıymetli varlıkları olan çocuklarının geleceğini, Nesibe Aydın Okulları'nın çağdaş eğitim sistemine emanet etmek için başvuru yapan tüm ailelerimize teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da doğmuş ve bu topraklarda yaşayan bir eğitimci olarak, üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Çocuklarımızı sadece akademik anlamda değil bilim, sanat ve sporda da üstün başarılar gösteren bireyler olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışacağız. 35 yıllık tecrübesi ile dershanesiz eğitim modelinin Türkiye'deki öncüsü Nesibe Aydın Okulları, Diyarbakır'da eğitimin yeni yıldızı olacaktır” dedi.

Sınav sonuçlarının 22 Şubat Cuma günü açıklanacağını belirten okul yetkilileri, Nesibe Aydın Diyarbakır Kampüsü'nün, anaokulu ve ilkokul sınıflarına öğrenci kabulü için ön görüşmelerin başladığını ifade etti.