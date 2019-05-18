Diyarbakırlı öğrenciler, öğretmenleriyle harikalar oluşturuyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan İMKB Ortaokulu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte sıcak havaların gelmesiyle kedi ve kuşların korunması ve su bulmaları için atıklardan su kapları, tahta ve mukavvalardan kulübeler yaparak okul bahçelerine ve yakın noktalara bıraktı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan İMKB Ortaokulu öğrencileriyle güzel çalışmalara imza atıyor. Diyarbakır'da sıcaklardan korunmaları için öğrenciler öğretmenleriyle birlikte atık plastiklerden su ve yem kapları, mukavva ve tahtalardan kulübeler yapıp okul bahçelerine ve yakın noktalara bıraktı. Okullarında yapılan çalışmaları anlatan İMKB Okulu müdürü Mehmet Can Akay, dönemin başında sosyal bilgiler öğretmenleri Yahya Kamçı özelikle kedi, köpek kuşlar için kullanılmayan malzemelerden çeşitli barınaklar yaptıklarını anlattı. Akay, “Bunları bulunduğumuz alan itibariyle müstakil evlerin çok bulunmasından dolayı çatılarına, ağaçlara ihata duvarlarına asarak özellikle kedi köpek ve kuşlar için çeşitli yuvalar yaptı. Biz idare olarak öğretmen arkadaşımızın ve öğrencilerimizin bu yapacakları tüm projelerin arkasındayız” dedi.

“Amacımız bu şekilde doğamıza, çevremize sahip çıkmak”

Okulun sosyal bilgiler öğretmeni Yahya Kamçı, havaların ısınmasıyla beraber kuşların, kedi ve köpeklerin sıcaktan korumasını önlemek için atıklardan yapmış oldukları yuva barınakları gerekli yerlere bıraktıklarını ve astıklarını kaydetti. Kamçı, “Kedi ve köpekler için barınakları ise sitelerin girişine ve sokaklara bıraktık ki, kedi ve köpekler sıcaktan kendilerini koruyabilmesi için o barınaklara girebilsinler. Bunların hepsini atıklardan yapıyoruz. Kuşlar için genellikle atık plastiklerden istifade ediyoruz üzerine kumaş geçirerek sıcaktan fazla etkilenmesinler diye. Kedi ve köpekler için ise genellikle atık tahta, ahşap ve mukavvalardan istifade ederek yuvaları yapıyoruz. Amacımız bu şekilde doğamıza, çevremize sahip çıkmak. İki şekilde yararlanıyoruz. Bir tanesi çevremizi temizliyoruz bu atıklardan, ikincisi ise doğamıza sahip çıkıyoruz. Kuşlarımızı, kedi ve köpeklerimizi sıcaktan koruyoruz. Bizim amacımız öğrencilerimizi işin içine katığımız zaman öğrenciler gelecekle ilgili en azında kendilerine yeni bir yol haritası çizebiliyorlar. Zamanla bu öğrenciyle bütünleşiyor, öğrenci ileriki süreçte ne yapsa dahi bugünlerde yapmış olduğu şeyleri unutmuyor. Hem doğasına sahip çıkıyor, hem de atıkları toplayarak geri dönüşüm çerçevesinde ülkesinde katkıda bulunuyor” diye konuştu.

Okul öğrencilerinden 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Şeval Ayka, Yahya hocalarının bilgileriyle, fikirleriyle kendilerine verdikleri atıklardan kedi ve köpeklere geri dönüşümden yuvalar yaptıklarını aktardı. Ayka, “Yaz geliyor kedi, köpekler kuşlar sıcaktan etkilenmesinler diye, güneşte kalmasınlar diye onlara yuvalar yaptık” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, daha sonra hazırladıkları yuva ve yemlikleri belirledikleri yerlere yerleştirdi.