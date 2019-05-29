Diyarbakırlı öğrenciler ‘trafikte önce yaya' dedi

'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı kapsamında Yaya Öncelikli Trafik yılı sebebiyle Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sürücülere trafikte önceliğin yayada olduğunu yaptıkları etkinlikle gösterdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı ile 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmişti. Yapılan ilanın ardından ülke genelinde farklı etkinlikler yapılırken, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın sloganına düzenledikleri etkinlikle dikkat çekti.

Okulun bulunduğu Diclekent Bulvarında etkinlik düzenleyen öğrenciler, ellerinde pankartlarla yolu trafiğe kapatıp, ‘Yaya yol ver' sloganları attı. Trafik polisleri nezaretinde yapılan etkinliğin sonunda konuşan 11. sınıf öğrencisi Vesile Kırboğa, "Trafik denilince aklımıza taşıtlar gelir. Oysa, trafik sadece taşıtlardan ibaret değildir. İnsanlar trafiği oluşturan olgular içindedir. Türkiye'de kazaların getirdiği ölümler ve sayabileceğimiz birçok maddi ve manevi etkenler de bulunmaktadır. Çünkü kazaları araçlar değil, insanlar yapar. Hız felakettir, saygı ise cesarettir. Kurallara saygılı davranmak korkaklık değil, aksine yaşamak için içimizde var olan cesarettir. Bir anlık dikkatsizlik, ömür boyu pişmanlık getirir" dedi.

Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Cengiz ise öğrencilerin yaptığı etkinlik hakkında bilgi verdi. Cengiz, "Bugünkü etkinliğimiz, yaya öncelikli 2019 yılı trafik yılı olarak İçişleri Bakanlığı'nca ilan edilmişti. Bizlerde buna dikkat çekmek amacıyla okumuzun öğrencileri tarafından etkinlik düzenlendi. Tüm Türkiye'de ve özellikle bizim okulun önündeki yaya geçitlerinde, trafik akışı çokta yayalara dikkat etmemekte ve kazalar olmaktadır. Öğrencilerimiz ile beraber buna dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledik" diye konuştu.