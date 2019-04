Diyarbakırlı öğrencilerden Sıfır Atık Projesi'ne tam destek

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde İMKB Ortaokulu öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek verdi. Öğrenciler, 700 kilogram pil ve batarya ile 400 litre atık yağ toplayarak görevlilere teslim etti.

İMKB Ortaokulu öğrencileri, okulun sosyal bilimler öğretmeni Yahya Kamçı öncülüğünde atık pil, batarya, atık yağları toplayarak Sıfır Atık Projesi'ne destek sundu. Şimdiye kadar 700 kilogram pil, batarya ve 400 litreye yakın atık yağ toplayan öğrenciler, atıkları görevlilere teslim etti.

Proje kapsamında okul olarak yaptıkları çalışmaları anlatan İMKB Ortaokulu Müdürü Mehmet Can Akay, Sıfır Atık Projesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatıldığını hatırlattı. Akay, "Sıfır Atık Projesi ile amacımız çocuklarımıza çevre bilincini, çevre duyarlılığını kazandırmak. Aslında her okulda yapılması gereken, her ailede yapılması gereken bir eğitim bu. Bizde de öğretmenimizin öncülüğünde öğrencilerimizle beraber böyle bir çalışma başlattık. Koridorlarımıza atık pil kutularını bıraktık. Şu ana kadar topladığımız atık pil oranımız yaklaşık 700 kilogramdan fazladır. Bir de yağ, atık yağ olarak topladığımız var. Yaklaşık 400 litre civarında yağ topladık. Onu da biz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim ettik. Yani aslında herkesin yapması gereken normal davranış. Ama şu an toplumlarda, toplumumuzda sanki farkındalık oluşturmak için yapılıyor gibi. Ama bence normalde herkesin rutin olarak yapması gereken, çevre bilincinin olması gereken bir davranış olması gerekir" dedi.

"Projeye katkı sunmaya devam edeceğiz"

Okulda projeyi uygulayan sosyal bilgiler öğretmeni Yahya Kamçı ise sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, atık pillerin ve atık bataryaların çevreye vermiş olduğu zararları öğrencilere anlattıklarını ifade etti. Yahya Kamçı sözlerine şöyle devam etti:

"Bu zaman zarfında öğrencilerimizle beraber öğrenci, veli okul iş birliği çerçevesine yaklaşık olarak 700 kilogram atık pil, batarya topladık. Atık pillerin, atık bataryaların çevreye vermiş olduğu zararı öğrenciler algıladıktan sonra onların nezdinde velilerimize ve esnaflarımıza da ulaştık. Şu anda iyi bir çıta yakalamış durumdayız. Bu öğrencilerimizin gelecekle ilgili çevreye karşı duyarlılıklarının bir belirtisidir. Daha önce mezun ettiğimiz öğrencilerimiz üniversitede okuyan öğrencilerimiz bile başka şehirlerde kullanmış oldukları pilleri atık piller çerçevesinde bize getirip değerlendiriyoruz. Bir atık pilin yaklaşık olarak metrekarelerce bir alanı kirlettiği, bir damla atık yağın ise metreküplerce suyu kirlettiğini öğrencilerimize anlatıyoruz. Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi çerçevesinde başlatmış olduğu bu proje ilimiz genelinde gerekli ilgiyi gördü. Biz de bu proje çerçevesinde öğrencilerimizle, velilerimizle, esnaflarımızla gerekli katkıyı sağladık, bundan sonra da katkı sağlamaya devam edeceğiz. Atık batarya ve pillerin toplanması için öğrencilerimizle beraber atıklardan kutular yaparak esnaflara ve sitelere bırakıyoruz. Bu kutularımız toplandıktan sonra geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla okulda değerlendiriyoruz. Bunu biriktiriyoruz, zamanı gelince yetkililere teslim ediyoruz. Şimdi atık piller ve atık bataryalar konusunda şu anda 700 kilograma yakın atık pil topladık. Türkiye genelinde de yanılmıyorsam şu anda en fazla toplayan okullardan bir tanesiyiz biz. Atık yağ konusunda da şu ana kadar ikinci dönem itibariyle 400 litreden fazla atık yağ topladık. Bununla beraber daha önce 2 tona yakın atık yağı yetkililere teslim ettik. Atık piller ve bataryalar konusunda bundan sonrada projelerimiz yine de devam edecektir" dedi.

"Bir pil, okulumuz kadar alanı kirletiyor”"

Okulun 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Nevruz Öztürk, okula geldiklerinde Yahya öğretmenin ilk önce kendilerine pillerin zararıyla ilgili bilgiler verdiğini belirtti. Öztürk, "Biz de bu bilgilerle yola çıkarak ilk önce ben aileme söyledim ve ailem de bu fikri çok beğendi. Daha sonrada işte amcamlar, halamlar, dayımlar, teyzemler de bize yardım ettiler. Binamızdakilere, sitemizdekilere söyledik. Hepsi bize yardım ettiler. Bir pilin tek okulumuz kadar bir alanı kirlettiğini öğrendik ve bu bizi çok üzdü. Orada yaşayan hayvanlar da zarar görüyor. Bu yüzden biz de pil toplamaya karar verdik ve pili toplamak için de böyle atıklardan kutular yaptık" diye konuştu.