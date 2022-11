Diyarbakırlı özel öğrencilere özel ilgi

Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, eşi Esra Solak, Sur Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Baytar, Sur İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez özel gereksinimli çocukların eğitim aldığı Sur Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti.

Hafif düzeyde otizmli ve zihinsel engelli öğrencilere eğitim ve öğretim hizmeti veren Sur Özel Eğitim Meslek Okulunda öğrencilerle özel olarak ilgilenen Solak, eğitim gören çocuklardan oluşan müzik korosunu dinledi. Özel çocuklara doğayla ve tarımla ilgili her şeyin öğretildiğini belirten Solak, okul idarecilerinin kurmuş olduğu tarım atölyesi ile çocukların topraktan, tarımdan, bitki ve doğadan uzak olmadığını söyledi. Solak, özel gereksinimli çocuklar için eğitim verilen okulda tarım, konaklama ve seyahat ile el sanatları alanlarında eğitim faaliyeti sürdürüldüğünü belirterek, “Sebze, meyve yetiştiriciliğinden peyzaj çalışmalarına, hayvan bakımına kadar birçok alanda çocuklarımıza eğitim ve öğretim hizmeti verilmekte. Bu eğitim ve öğretimin çocuklarımız üzerinde pozitif etkileri görülmektedir. Çünkü toprağa dokunabilmek, doğayla iç içe olmak, bir şeyler üretebilmek çocuklar için oldukça kıymetlidir. Bizler de Sur Kaymakamlığı ve Sur Belediyesi olarak her zaman bu özel ve güzel çocuklarımızın yanında olacağız, onlar için elimizden gelen her türlü imkanı seferber edeceğiz'' dedi.