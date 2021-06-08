Diyarbakırlı ressam Öznur'ın resim sergisi

Diyarbakır Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) resim bölümü öğrencisi ressam Öznur Mehmetoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla kendi eserlerinden oluşan resim sergisini açtı.

31 eserden oluşan sergi, 07-18 Haziran arasında Sezai Karakoç Kongre Merkezi Sergi salonunda ziyarete açıldı. İlk günde vatandaşların beğenisini alan küçük ressamın sergisi bu süre içinde herkese açık olacak. 2019 Bic Kids Türkiye 5. Ulusal Resim Yarışması'nda altın madalya alarak Türkiye birincisi olan 12 yaşındaki ressam Öznur Mehmetoğlu'nun ikinci sergisi olan 'Rüya Evreni' resim sergisine Diyarbakırlıların yoğun ilgisi bekleniyor. Mehmetoğlu, “Hayal Dünyam' adını verdiğim 21 resimden oluşan online sergimden sonra yeni bir sergi ile karşınızdayım. Şimdiye dek 5 farklı karma sergide resimlerim sergilendi. Bilim Çocuk dergisinde de 2 kez resimlerime yer verildi. Bütün bu başarılara öncelikle ailem sonra ise beni destekleyen öğretmenlerimle birlikte imza attım. Bundan dolayı oldukça mutlu ve gururluyum” dedi.

Öznur Mehmetoğlu'nun babası Aziz Mehmetoğlu ise kızının başarılarından gurur duyduğunu dile getirdi. Baba Mehmetoğlu, "Her baba gibi bende evladımla gurur duyuyorum ve destekliyorum. Ancak şunu da biliyorum ki Öznur oldukça yetenekli ve imkanlar dahilinde ulusal ve uluslararası alanda bölgemizi temsil ederek bizi gururlandıracak. Bölge halkının sanata verdiği değeri görmek ayrıca beni mutlu ediyor. Sadece resim alanında değil, akademik ve kültürel anlamda da kendini sürekli geliştirmekte olan bedeni küçük ama dünyası kocaman bir kız çocuğu. Gelecekte de büyük sergiler açmasını dilerim" diye konuştu.