Diyarbakırlı şampiyonlar dünya ve Avrupa karate şampiyonlarına karşı

Diyarbakırlı sporcular, Kocaeli'nde 23-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Karate1 Series A müsabakalarında dünya ve Avrupa'nın en iyi sporcularına karşı ilk kez mücadele verecek.

Diyarbakır Bağlar Belediyespor Kulübü ve Türkiye Karate Milli Takımı adına 2 kez Avrupa Karate Şampiyonası'nda temsil ederek büyük başarı elde eden Türkiye ve Balkan Karate şampiyonu milli sporcu Sena Kızılaslan ve kulübün diğer başarılı milli sporcusu Türkiye ve Balkan şampiyonu Amine Akçakmak ve tecrübeli milli takım antrenörü Mehmet Yazar'ın nezaretinde tarihlerinde ilk kez karşılaşacakları Karate1 Series A müsabakalarında olimpiyatlarda mücadele verebilmek adına kota puan alma mücadelelerini dünya ve Avrupa'nın en iyi sporcularına karşı verecek.

Antrenör Mehmet Yazar, iki milli sporcu Sena Kızılaslan ve Amine Akçakmak ile birlikte yaptıkları ortak açıklamada, buradan iyi bir sonuç alarak Diyarbakır'ı, Bağlar Belediyespor Kulübü adına en iyi şekilde temsil etmek ve iyi sonuçlar alarak istenilen puanlara ulaşıp olimpiyatlarda yer almak istediklerini belirti.