Diyarbakırlı Sena, karatede dünya ikincisi oldu

Diyarbakır'ın ilk milli ve kadın karate antrenörü Ayşe Meryem Yazar yönetiminde maçlara hazırlanan Sena Kızılaslan Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen şampiyonada dünya ikincisi oldu.

Diyarbakırlı Sena Kızılaslan, antrenörü Ayşe Meryem Yazar'ın yönetiminde Romanya'nın Bükreş kentinde 24-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan World Shotokan Karate Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu.

Şampiyona ile ilgili konuşan Ayşe Meryem Yazar, Sena Kızılaslan'ın Bükreş'te yapılan şampiyonada önemli bir derece elde ettiğini söyledi. Yazar, "Bükreş'te yapılan turnuvaya 41 ülkeden bin 500'e yakın sporcu katıldı. Sena karateye 5 yıl önce başladı. Bugün Romanya'da düzenlenen şampiyonada dünya ikincisi oldu. Allah nasip ederse Sena ile çok daha önemli başarılara imza atmak istiyorum" dedi.

Sena Kızılaslan ise, Romanya'da kazandığı dünya ikinciliğinin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Kızılaslan, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edip başarılar kazanmak istediğini sözlerine ekledi.