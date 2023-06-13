Diyarbakırlı sporcular Avrupa şampiyonu olarak döndü

Diyarbakırlı bilek güreşi sporcuları Moldova'da yapılan Avrupa şampiyonasında tarih yazdı.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 8-18 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda Diyarbakır rüzgarı esti. Diyarbakırlı milli sporculardan Sümeyra Tektaş, 15 yaş altı kategorisinde 40 kilogram sıklette, Beritan Akyel 18 yaş altı kategorisi 55 kilogram sıklette ve Samet Özdemir 23 yaş altı kategorisinde 70 kilogram sıklette şampiyon olurken, Yusuf Eser 23 yaş altı kategorisinde 70 kilogram sıklette Avrupa dördüncüsü, İsmail Burusk Delidere ise 18 yaş altı kategorisinde 55 kilogram sıklette Avrupa beşinciliği elde etti.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güresi Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Erk, şampiyon olarak kente dönen sporcularını tebrik etti. Erk, bilek güreşi sporuna katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'ya da teşekkür etti.