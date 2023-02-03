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Diyarbakırlı sporcuları atletizmde Türkiye dereceleri elde etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, 1-2 Şubat’ta Bursa’da düzenlenen atletizm şampiyonasında Türkiye dereceleri elde etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, 1-2 Şubat'ta Bursa'da düzenlenen atletizm şampiyonasında Türkiye dereceleri elde etti.


Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okulları'nda keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne kazandırılan sporcular başarılarına bir yenisini daha ekledi.


Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Süleyman Kılınç, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U16 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda erkekler 3 bin metrede Türkiye ikincisi oldu.


Şampiyonanın U 15 kategorisinde mücadele eden sporculardan Mehmet Aslan 3 bin metrede Türkiye ikincisi, Alper Bayır ise 800 metrede Türkiye üçüncüsü oldu.

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