Diyarbakırlı taş ustası, bazalt taşından çiğ köfte teknesi yaptı

Balıkçı, açtığı tezgaha yerleştirdiği taş leğende yaptığı çiğ köfteleri satarak geçimini sağlamaya başladı.

Diyarbakır'da babasının yanında değirmencilik yaparken, değirmenleri tamir etmenin yanında bazalt taşını işlemeyi de öğrenen Cuma Balıkçı şimdiye kadar bazalt taşını işleyerek fıskiye, küçük el değirmenleri, taştan tavla gibi çeşitli süs ve kullanım eşyaları yaptı. Taşı işleme ve değişik araçlar ortaya çıkarma konusunda ustalaştı. Değirmen ve taş ustası Balıkçı, şimdi de çiğ köfte yoğurmak için taştan tekne yaptı. Sur ilçesinin Mardin Kapı semtinde açtığı çiğ köfteci dükkanında bazalt taşında yaptığı tekneyi kullanan usta, geçmiş zamanlara dönük nostaljik bir hatırlatma yapmak istediğini söyledi.

"Bütün tahıl ürünlerini taş değirmenlerde öğütürlerdi"

Yaptığı taş leğende çiğ köfte yoğuran Balıkçı, "Taş tekne içerisinde çiğ köfte yoğurmak ve satmak fikri 10-15 yıl önce aklıma geldi, fakat taş bulamadım. Kaldığım köyde bir taş buldum bu leğeni yaptım. Geçmişe bakıldığı zaman, taş değirmende un elerdiler. Bütün tahıl ürünlerini taş değirmenlerde öğütürlerdi. Bütün ilkler hep Mezopotamya bölgesinde doğar, batıya gider. Benim de aklıma geldi bu leğenini yaptım. 5 veya 6 aydır oturduğum evde 40'a yakın çiğ köfte yoğurdum, tadı da gayet lezzetliydi. Çiğ köfte bu taş leğende yoğurulduğunda biberin insan sağlığına zararlı toksit maddeleri alıyor yerine de biberin lezzetini veriyor" dedi.