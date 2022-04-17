Diyarbakırlı yazar başlattığı proje ile eğitime destek oluyor

Diyarbakırlı yazar ve şair Devran Sinanoğlu, başlattığı "Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kitap Okumalı ve Okutmalıyız" sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde 100 köy okulunun kütüphane ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanıyor.

Yazar ve şair Devran Sinanoğlu, yayımlanan 10 kitabının gelirlerini çocuklara bağışladı. Sinanoğlu, yazdığı "Kaplumbağanın Zaferi" adlı çocuk kitabını da kütüphanelere ve öğrencilere ücretsiz dağıttı. Sinanoğlu, proje çerçevesinde şu ana kadar 96 köy okuluna 86 bin 930 kitap ve 3 bin 22 adet başta çanta olmak üzere defter, kalem, silgi gibi kırtasiye ürünlerini ulaştırdı.

Yazar Sinanoğlu, koordine ettiği proje ile ilgili Tellikaya köyünde Hacı Mustafa Akyıl ilk ve Ortaokulunda kuracakları Şehit Astsubay Cengiz Tokur kütüphanesinin en az 12 bin kitap kapasiteli olacağını aktardı. Masa, perde, sandalye ve kitaplık katkısında bulunduklarını ifade eden Sinanoğlu, “Kütüphanemizi sıfırdan kurduk. Şu an kitap dışında hiç bir eksiğimiz kalmadı. Kitapseverlerden kitap desteği bekliyoruz. Kütüphanemiz ilk olma özelliğini taşıyor. Projeyi 2021 Haziran'ında başlattık. 100. Kütüphanemiz olan Şehit Cengiz Tokur kütüphanesinin açılışını 2022 Haziran ayında yapacağız. Hedefimiz bir yıl içinde Diyarbakır'da 100 köy okuluna en az 100 bin kitap bağışlamak. Bu da Türkiye'de bir ilktir. Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz” dedi.