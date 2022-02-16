Diyarbakırlı yazar, kent kütüphanelerinin ihtiyacını karşılıyor

Diyarbakırlı yazar ve şair Devran Sinanoğlu, başlatmış olduğu "Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kitap Okumalı ve Okutmalıyız" projesi kapsamında Burhanettin Yıldız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeki kütüphaneye kitap yardımında bulundu.

"Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kitap Okumalı ve Okutmalıyız" Proje kapsamında Diyarbakır'da, 100 köy okulunun kütüphane ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanıyor. Haziran 2021'de başlatılan çalışmaya gün geçtikçe destek artıyor. Genç yaşta yazarlığa ve şairliğe başlayan Diyarbakırlı Devran Sinanoğlu, kitaplarının gelirini çocuklara bağışladı. Son kitabı olan Kablumbağa'nın Zaferi isimli çocuk kitabını da ücretsiz köy okullarına ve öğrencilere dağıtıyor. Bugüne kadar Diyarbakır'da, 91 köy okulluna 75 bin kitap ve 3 bin kırtasiye ürünü (çanta, silgi, kalem, defter) ulaştıran Sinanoğlu, Burhanettin Yıldız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeki kütüphaneye kitap yardımında bulundu.