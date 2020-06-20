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Diyarbakırlılar LGS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

Türkiye genelinde Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeni ile başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasına Diyarbakırlılar uydu.

Kentte vatandaşlar evlerine çekilirken, 47 bin öğrenci sessiz bir ortamda sınava girdi.


Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında bugün gerçekleştirilen LGS için kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Türkiye'nin 81 ilinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerin 09.00'u göstermesi ile başladı. Diyarbakırlılar sabah saatlerinden itibaren başlayan kısıtlamaya uydu. Kentte cadde ve sokaklar boş kalırken, istisnai durumda olan vatandaşların sokakta olduğu görüldü.


Kısıtlama 6 saatin sonunda saat 15.00'de sona erecek.

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