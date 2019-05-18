Diyarbakırlılar On Gözlü Köprü'de serinliyorlar

Diyarbakır'da bulunan tarihi ön On Gözlü Köprü, Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların akınına uğruyor.

11 ayın Sultanı Ramazan ayı dolayısıyla evlerinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki Dicle Vadisi Havza'sında yer alan tarihi On Gözlü Köprüyü görmeye giderek, köprünün iki yanında bulunan dinlenme mekanlarında kurulan kilim ve yastıkların üzerine oturup Dicle Nehri'ni seyrederken, bazı vatandaşlarda da Dicle Nehrinin sularına ayaklarını bırakarak serinliyorlar.

Diyarbakır Surları, Dicle Nehri, Hevsel Bahçeleri ile Kırklardağı manzaralı bol bol fotoğraf çektiren vatandaşlar, huzurun ve serinlemenin tadını çıkarırken, doğa sevenlerin gelip bu eşsiz manzarayı görmesini istediklerini söyledi.