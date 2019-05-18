İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakırlılar On Gözlü Köprü'de serinliyorlar

Diyarbakır’da bulunan tarihi ön On Gözlü Köprü, Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların akınına uğruyor.

Diyarbakır'da bulunan tarihi ön On Gözlü Köprü, Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların akınına uğruyor.


11 ayın Sultanı Ramazan ayı dolayısıyla evlerinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki Dicle Vadisi Havza'sında yer alan tarihi On Gözlü Köprüyü görmeye giderek, köprünün iki yanında bulunan dinlenme mekanlarında kurulan kilim ve yastıkların üzerine oturup Dicle Nehri'ni seyrederken, bazı vatandaşlarda da Dicle Nehrinin sularına ayaklarını bırakarak serinliyorlar.


Diyarbakır Surları, Dicle Nehri, Hevsel Bahçeleri ile Kırklardağı manzaralı bol bol fotoğraf çektiren vatandaşlar, huzurun ve serinlemenin tadını çıkarırken, doğa sevenlerin gelip bu eşsiz manzarayı görmesini istediklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.