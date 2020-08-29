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Diyarbakırlılar yasak dinlemiyor, her akşam aynı görüntü

Korona virüs vaka sayısının en çok artış gösterdiği illerin başında gelen Diyarbakır’da vatandaşlar yasakları dinlemiyor.

Korona virüs vaka sayısının en çok artış gösterdiği illerin başında gelen Diyarbakır'da vatandaşlar yasakları dinlemiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından düğün konvoylarının yasaklanmasına rağmen kentte hemen her akşam düğünlerin ardından konvoy yapılarak virüsün yayılmasına davetiye çıkarılıyor.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Mart ayından itibaren Türkiye'de de görülmeye başlayan korona virüs vakalarının yayılmasını önleyici tedbirler alınmaya devam ederken, virüsün arttığın illerin başında gelen Diyarbakır'dan bilindik görüntüler çıkmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini ayrıca söz konusu 14 ilde yapılacak düğün ve nikahların da en fazla 1 saat içinde tamamlanacağını, düğün konvoylarının olmayacağını belirttiği genelgeye rağmen Diyarbakır'da vatandaşlar, kendi bildiklerini okuyor. Akşam saatlerinde tamamlanan düğünlerin ardından toplanan gruplar, arabalarına binerek şehir turu atıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen yapılan düğün konvoyları korona virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.

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