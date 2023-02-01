Diyarbakırlılara günlük 270 bin ton sağlıklı su ulaştırılıyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, her gün Dicle Barajı'ndan alıp çeşitli işlemlerden geçirdiği 270 bin ton sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı suyu vatandaşların kullanımına sunuyor.

Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı, 32 kilometre uzaklıkta yer alan Dicle Barajı'ndan 3 adet pompa vasıtasıyla 1600'lük çelik borularla getirdiği ham içme suyunu 440 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Diyarbakır Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisinde çeşitli işlemlerden geçiriyor.

Şehrin yaşam kaynağı Dicle Barajı'ndan gelen ham su sırasıyla debi ölçümü, havalandırma yapısı, ön klorlama, hızlı karıştırıcılar, dağıtım odaları, durultucular, filtreler, çamur işletme ünitesi, klor temas tankı ve arıtma deposundan kentin su şebekelerine dağıtılıyor. Havalandırma yapısı, barajdan temin edilen ve yaklaşık 32 kilometre kapalı boru içinde gelen ham suyun oksijen ihtiyacını karşılayıp ve havalandırarak birikmiş gazları dışarı atıyor.

Arıtılmış ve tüketime hazır hale getirilen içme suyu yaklaşık 20 dakika dezenfeksiyona tabi tutularak, temiz su deposuna ve oradan şehrin şebekelerine aktarılıyor.