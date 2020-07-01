Diyarbakırspor BAL'a yükselmek için liglerin tescilini bekliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin talebi ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle 2. Lig, 3.Lig ve amatör liglerin oynanmayacağını açıkladı. Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde lider durumda olan Diyarbakırspor, Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselmek için liglerin tescilini bekliyor.

Averajla zirvede yer alan Diyarbakırspor'un liglerle ilgili önümüzdeki günlerde verilecek kararla birlikte BAL'a yükselmesi bekleniyor. Amatör maçların oynanmaması kararı alındığı için Bağlar Belediyespor, Bismil 21Spor ve Diyarbakırspor gelecek sezon BAL'da Diyarbakır'ı temsil edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun tescil kararını beklediklerini belirten Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Ekrem Karakoç, karar ne olursa olsun geçmişte Diyarbakırspor'a maddi ve manevi olarak önemli katkılar sunan TFF Başkanı Nihat Özdemir'i desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Karakoç, “Hemşehrimiz Nihat Özdemir ve yönetiminin doğru karar verdiğini düşünüyoruz. Bir yandan alt lig maçlarının oynandığı tesislerin uygun olmayan fiziki koşulları, diğer yandan 40 dereceyi bulacak sıcak hava sağlık açısından büyük risk oluşturacaktı. İnsan sağlığı her şeyden önemlidir. Geçmişte Diyarbakırspor'a maddi ve manevi olarak büyük katkılar sunan, Türkiye Futbol Federasyonu gibi değerli bir kurumun başında olmasıyla gurur duyduğumuz Nihat Özdemir zorlu koşullarda gecesini gündüzüne katarak ülke futbolunun selameti için mücadele veriyor. Diyarbakır insanı ahde vefa sahibidir ve yapılan destekleri asla unutmaz. Liglerin bir an önce tescil edilmesini ve 52 yıllık mazisi bulunan,5 kez Türkiye Süper Ligine yükselmiş olan, mazisinde büyük başarılar bulunan ve bugün hala milyonların özlemi olan Diyarbakırspor'un şampiyon ilan edilmesini bekliyoruz. BAL'a terfi ettikten sonra Diyarbakırspor'u çok daha aydınlık günler bekliyor olacak” dedi.