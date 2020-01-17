Diyarbakırspor Başkanı Karakoç: "Bölge, 8 yıldır Diyarbakırspor'un yokluğunu hissediyor"

Amatör Ligi'ne kadar düşen Diyarbakırspor, son iki yılda üst üste iki lig çıkarak Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'ne yükseldi. Bu sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Diyarbakırspor, ilk 4 takımın kalacağı Play-Off'a kalıp ardında burada şampiyon olarak Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.

Diyarbakırspor, 52 yıllık tarihinde 5 kez Türkiye Süper Ligi'ne yükselen, bir sezon Süper Lig'i ilk 5 takım arasında tamamlayan, iki kez Türkiye kupasında yarı final oynama başarısını gösteren ve 2012-2013 sezonunda yaşadığı mali sorunlar nedeniyle tarihinde ilk kez profesyonel liglere veda eden Diyarbakırspor, 8 yıldır uzak kaldığı profesyonel liglere kısa zamanda dönmenin hesaplarını yapıyor. Amatör Ligi'ne kadar düşen Diyarbakırspor, son iki yılda üst üste iki lig çıkarak Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'ne yükseldi. Bu sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Diyarbakırspor, ilk 4 takımın gideceği Play-Off'a kalıp ardında burada şampiyon olarak Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Devre arasında aralarında 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de oynamış isimlerin de olduğu 13 futbolcuyu renklerine bağlayan yeşil-kırmızılı kulüp düzenlediği barbekü partisi ve basın toplantısı ile bu isimleri basına tanıttı. Seyrantepe spor tesislerindeki tanıtım toplantısına Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, teknik direktör Aytekin Yıldırım ve futbolcular katıldı.

"Diyarbakırspor, Türk futbolunun çimentosudur"

Diyarbakırspor'un profesyonel liglerden düşmesinden sonra bölge futbolunda büyük bir boşluk oluştuğunu belirten Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, mazisi başarılarla dolu olan Diyarbakırspor'u yeniden ayağa kaldırmak için büyük uğraş verdiklerini söyledi. Diyarbakır'ın ve bölgenin Diyarbakırspor'a ihtiyacı olduğunu belirten Karakoç, "Bugün Trabzonspor, Karadeniz Bölgesi için ne anlam taşıyorsa Diyarbakırspor da bölgemiz için aynı anlamı taşıyor. Özelde bölge futbolu, genelde Türk futbolu Diyarbakırspor'suz olmuyor. Bunun eksikliğini son 8 yılda hep beraber yaşadık ve gördük. Devletimiz Diyarbakır'a 33 bin kişilik stadyum yaptı fakat Diyarbakır futbolda hak ettiği yerde değil. Diyarbakırspor'un boşluğu doldurulamamıştır ve doldurulamaz da. Bu boşluğu ancak Diyarbakırspor yeniden hak ettiği yere gelerek doldurabilir. Tarihi bizimle eşdeğer olan Kocaelispor amatöre kadar düşüp yeniden yükseldi, Diyarbakırspor neden yükselmesin? Kulübümüzün 17 milyon lira gibi borcu var. Bu rakam Diyarbakır gibi bir kent için engel değildir. Bugün profesyonel liglerde olan kulüplerin borçlarına baktığımızda bu rakam çerez parası gibi kalır. Diyarbakırspor, temsil ettiği misyon ve mazisi ile siyaset üstüdür. Sadece Diyarbakır'ın değil tüm bölgenin lokomotifidir. Bu değerli markayı ayağa kaldırmak için gayret ediyoruz. Devre arasında 13 önemli futbolcu transfer ettik. Hedefimiz Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselmektir. Bu sezon bunu başarabilirsek Diyarbakırspor'un önü sonuna kadar açık olacaktır. Bu sezonu bu yüzden milat olarak kabul ediyoruz. Diyarbakırspor'un misyonunu kendisinden başka kimse temsil edemez. Kent yöneticilerinden iş adamlarına ve sivil toplum kuruluşlarına, kulübümüzün eski yöneticilerinden taraftarlara ve spor taban birliklerine kadar herkesi bu kutlu mücadelede Diyarbakırspor'un yanında görmek istiyoruz. Kulübümüzün onursal başkanı merhum Ali Gaffar Okkan'ın ifadesiyle Diyarbakırspor, Türk futbolunun çimentosudur. Gelin hep beraber bu markayı yeniden yükseklere taşıyalım" dedi.