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Diyarbakırspor, Hançepekspor'u 6-1 mağlup etti

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakırspor, 11.

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakırspor, 11. hafta maçında Hançepekspor'u 6-1 mağlup etti.


Seyrantepe tesislerinde oynanan ve çok sayıda taraftarın izlediği mücadelede etkili bir futbol ortaya koyan Diyarbakırspor, Berat Demir (2), Ferhat Aksu (3) ve Uğur Yentürk'un golleriyle sahadan 6-1 galip ayrıldı.


Diyarbakırspor, elde ettiği farklı galibiyetle puanını 26'ya çıkardı ve zirveye ortak oldu.

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